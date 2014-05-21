Неожиданные статданные из США подняли цены на нефть

На мировых торгах в среду, 21 мая, цены на нефть растут на фоне ситуации в Ливии и неожиданного снижения запасов нефти в США, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подорожали на $0,15, до $109,84 за баррель, а фьючерсы на WTI с поставкой в июле - на $0,60, до $102,93 за баррель.

В столице Ливии Триполи в среду вновь начались бои, а двумя днями ранее вооруженные люди захватили парламент и потребовали остановить его работу. Власти предложили провести в июне национальные выборы, чтобы разрешить кризис, возникший из-за борьбы за власть между различными группировками.

Добыча на месторождениях El Feel и El Shahara так и не началась через неделю после того, как правительство договорилось с занимавшими месторождения повстанцами об их открытии, и производство нефти в стране составляет 200.000 баррелей в сутки по сравнению с 1,4 миллиона в прошлом году.

Читайте такжеЧем ударит Запад по России Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 10,3 миллиона баррелей, по данным Американского института нефти, при прогнозе роста на 800.000 баррелей. Официальные данные о запасах Управления энергетической информации будут опубликованы позже в среду.

Как отмечают аналитики, повышение добычи сланцевой нефти в США на миллион баррелей в год сдерживает рост рынка в условиях геополитической неопределенности и является главной причиной того, что цены на нефть не выросли еще сильнее.