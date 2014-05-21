"Газпром" отключит Кавказ от трубопровода и переведет на баллонный газ
"Газпром" предполагает поэтапно отключать от трубопроводного газоснабжения села четырех республик Кавказа
"Газпром межрегионгаз" предполагает поэтапно отключать от трубопроводного газоснабжения села четырех республик Кавказа, жители которых не платят за газ, сообщает Вести.Экономика.
Компания выберет в Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии четыре села, которые станут участниками пилотного проекта по переходу с трубопроводного на баллонный газ.
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Из числа самых злостных неплательщиков "Газпром межрегионгаз" отберет те населенные пункты, в которых счета за газ оплачивают не более 20% жителей.
Газ в баллонах продадут только тем гражданам, которые погасят свои долги, а также тем, кто платит за газ. В случае успеха опыт распространят и на другие населенные пункты в регионах России.
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В компании надеются, что перевод снабжения на балонный газ позволит ужесточить платежную дисциплину населения на Кавказе, долги за газ в этом регионе составляют 80% от общероссийского долга. Жителей многоквартирных домов эта мера не затронет.