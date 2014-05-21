"Газпром" отключит Кавказ от трубопровода и переведет на баллонный газ

"Газпром межрегионгаз" предполагает поэтапно отключать от трубопроводного газоснабжения села четырех республик Кавказа, жители которых не платят за газ, сообщает Вести.Экономика.

Компания выберет в Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии четыре села, которые станут участниками пилотного проекта по переходу с трубопроводного на баллонный газ.

Читайте такжеУкраина готова встретиться с «Газпромом» как в суде, так и вне его - Яценюк

Из числа самых злостных неплательщиков "Газпром межрегионгаз" отберет те населенные пункты, в которых счета за газ оплачивают не более 20% жителей.

Газ в баллонах продадут только тем гражданам, которые погасят свои долги, а также тем, кто платит за газ. В случае успеха опыт распространят и на другие населенные пункты в регионах России.

Читайте такжеАкции «Газпрома» рухнули на фоне неподписания контракта с Китаем

В компании надеются, что перевод снабжения на балонный газ позволит ужесточить платежную дисциплину населения на Кавказе, долги за газ в этом регионе составляют 80% от общероссийского долга. Жителей многоквартирных домов эта мера не затронет.

