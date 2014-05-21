Туск: события в Украине ускорят создание европейского энергосоюза

Евросоюз начнет создавать предложенный Польшей энергетический союз, призванный увеличить энергетическую независимость европейского сообщества, уже летом этого года.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск в эфире Польского радио, отметив, что последние события в Украине усилили актуальность этой темы.

Он отметил, что Европейская комиссия в июне этого года должна представить рекомендации, направленные на усиление энергетической независимости, которые, по его словам, "почти на 100%" отвечают озвучиваемым ранее предложениям Польши.

"Какие из них будут приняты в июне? Надеюсь, что все. И это действительно станет началом (создания энергетического союза - УНИАН), особенно инвестиционная часть этого проекта должна начать реализовываться уже летом", - сказал Туск.

Политик отметил, что польские власти пытаются убедить европейских лидеров в том, чтобы перестать смотреть на вопрос поставок энергоносителей исключительно как на дело бизнеса, подчеркнув, что это в действительности имеет стратегическое значение для безопасности европейского сообщества.

Глава правительства Польши заявил, что энергетическая независимость европейского сообщества важна не только в политическом контексте, но также в экономическом.

Он напомнил, что Евросоюз из-за того, что "слишком поздно солидарно" отреагировал на мировой финансовый кризис, потерял 500 миллиардов евро.

"Поэтому я бы очень хотел, чтобы в Европе шаг за шагом начали строить энергетический союз, чтобы избежать таких больших расходов", - сказал Туск.

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Как сообщал УНИАН, Польша после захвата Российской Федерацией украинского Крыма и новых угроз россиян прекратить поставки газа в Украину выступила с инициативой создать новый энергетический союз государств Европейского Союза для усиления своей энергетической независимости.

Польское правительство, в частности, предлагает всем 28-ми государствам ЕС сообща вести переговоры об условиях поставок российского газа и даже подписывать один контракт вместо отдельных на уровне государств и газовых компаний. Кроме того, Польша предлагает активнее использовать собственные энергоресурсы (уголь, сланцевый газ), увеличить инвестиции в построение новых интерконнекторов для усиления энергетической безопасности, создать лучшие механизмы взаимной поддержки государств ЕС на случай прекращения поставок и активизировать поиск новых поставщиков энергоносителей.

"Газпром" в настоящее время поставляет в Евросоюз около 25% необходимого ей газа, половина из которого прокачивается через Украину, которой россияне с июня этого года угрожают прекращением поставок, если украинцы не оплатят их авансом.