Еврокомиссия будет мониторить финансовую деятельность «Нафтогаза» и «Укравтодора»

Об этом говорится в тексте Меморандума о взаимопонимании между Украиной (как заемщиком) и Европейским Союзом (как кредитором).

Согласно документу, под мониторинг попадают показатели сбора «Нафтогазом» оплаты по категориям клиентов (включая соответствующий диапазон исторических данных для целей сравнения), а также платежи (выплаченные суммы, проценты и амортизация), проведенные по гарантированному государством долгу.

«Комиссии ежеквартально соответствующими органами власти должны предоставляться такие показатели и отчеты», - говорится в документе.

Кроме «Нафтогаза», под мониторинг попали «Укравтодор» и Государственное ипотечное учреждение.

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Как ранее сообщал УНИАН, долг предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентралей перед «Нафтогазом» за потребленный газ по состоянию на 14 мая 2014 года превышал 22 млрд грн.

Кабинет министров Украины прогнозирует, что дефицит «Нафтогаза» в 2014 году составит порядка 37 млрд грн.

«Нафтогаз Украины» в 2013 году увеличил чистый убыток на 14% - до 12,521 млрд грн с 10,968 млрд грн в 2012 году.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.