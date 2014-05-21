Польша не боится прекращения Россией транзита газа через Украину - Туск

Крупнейший западный сосед Украины, Польша, считает безопасной свою ситуацию с поставками энергоносителей и готова обеспечить потребителей необходимым количеством топлива даже в случае долговременного прекращения поставок российского газа через украинскую территорию.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск в эфире «Польского Радио».

"Ели бы Россия реализовала свою декларацию и с начала июня прекратила бы поставки газа через украинские газопроводы, то мы в Польше не почувствуем этого, и польские граждане могут быть абсолютно спокойны", - сказал он.

Туск отметил, что польские власти, наученные опытом предыдущих "газовых войн" Украины и России, хорошо подготовились к возможному повторению этого сценария.

"Мы сегодня безопасны в газовом вопросе", - заявил он.

Премьер напомнил, что Польша может получать российский газ через проходящий по территории Беларуси Ямальский газопровод, а также через новые интерконнекторы, которые позволят получить газ из других источников.

"У нас достаточные запасы газа и количество интерконнекторов, которые позволят пережить даже долговременный газовый кризис", - сказал он.

По его словам, Польша в этом контексте находиться в лучшем положении, чем ее ближайшие соседи - Словакия, Чехия, Венгрия, а также Австрия.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе российский "Газпром" впервые в истории выставил Украине авансовый счет за поставки газа в июне, предупредив о возможности прекращения прокачки топлива, если украинская сторона не оплатит его до 2 июня.

Украина отказывается оплачивать этот счет, поскольку считает завышенной цену в 485 долл. за тысячу кубометров, которую установил "Газпром" со 2 квартала этого года и надеется договориться о ее снижении до 28 мая текущего года. В ином случае украинское правительство намерено добиваться снижения цены через Международный суд в Стокгольме.

Потребляющая около 15 млрд кубометров газа в год Польша около 70% необходимо топлива импортирует из России.

В марте глава управляющей газотранспортной системой Gaz System заявил, что сейчас Польша может обеспечить свои потребности в импорте газа с западного направления на 70%, в то время как в 2011 году этот показатель составлял всего 10%.