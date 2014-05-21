Баррозу предупредил Москву: нельзя перекрывать газ, пока идут переговоры

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Баррозу написал в письме к президенту России Владимиру Путину в ответ на письмо российского лидера от 14 мая к ЕС по поводу проблем в газовых отношениях с Украиной.

"Переговоры в частности касаются вопроса цены на газ для Украины и в ходе их стало понятно, что правительство Украины готово покрыть непогашенную задолженность. Важно, чтобы все стороны продолжали конструктивные переговоры и согласились относительно будущей цены на газ, исходя из рыночных условий. Пока трехсторонние переговоры продолжаются, поставки газа не должны прекращаться", - написал Баррозу Путину.

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"Я рассчитываю, что Российская Федерация будет выполнять свои обязательства. Ответственностью Газпрома остается обеспечение того, чтобы обусловленные объемы газа, согласованные в контактах с европейскими компаниями, поставлялись. Я также подчеркиваю, что ЕС ожидает, что Российская Федерация предварительно задействует систему раннего предупреждения, если в этом будет необходимость ", - прибавил Президент Еврокомиссии.

Баррозу в письме отмечает, что пишет от имени Европейской комиссии и всех 28 стран-членов ЕС. Первый раунд переговоров при участии комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера, министра энергетики Украины Юрия Продана и министра энергетики России Александра Новака состоялся 2 мая в Варшаве. После этого был раунд переговоров на техническом уровне, а 26 мая в Берлине опять встретятся комиссар ЕС Эттингер и два министра энергетики.

По словам Баррозу, ЕС готов предоставлять России информацию об объемах газа, которые выходят из Украины на ее границе со странами ЕС, а также информацию об объемах газа, который пересекает российско-украинскую границу и проходит по территории Украины транзитом.

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"ЕС четко ожидает, что все стороны будут оставаться надежными и ответственными партнерами в поставках и транзите, что отвечает и их собственным интересам... Я хотел бы еще раз подчеркнуть готовность Европейского Союза продолжать содержательные трехсторонние переговоры, чтобы найти быстрое и длительное решение, приемлемое для всех сторон", - заметил Баррозу.

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