Россия и Китай подписали договор о поставках газа, цена - коммерческая тайна

Россия и Китай подписали договор о поставках газа на 30 лет, объем поставок составит до 38 млрд куб. м в год с возможным увеличением до 60 млрд куб. м в год.

Цена на газ представляет коммерческую тайну, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, пишут "Вести Экономика".

Стоимость газового контракта с Китаем составит $400 млрд на 30 лет, пояснил Миллер. "Это крупнейший контракт для "Газпрома". Такого контракта нет ни с одной компанией", - подчеркнул глава "Газпрома".

Соглашение по контракту достигнуто сегодня в 04:00 по китайскому времени. "Все принципиальные вопросы решены", - заявил Миллер.

Эту информацию подтверждают РИА "Новости", также ссылающееся на зявление главы "Газпрома", и московский корреспондент Reuters Алексей Анищук.

Для газовых месторождений, которые станут ресурсной базой для поставок в Китай, "стороны предусмотрели предоставление преференсных налоговых режимов".

Для поставок газа по восточному маршруту "Газпром" намерен построить газопровод "Сила Сибири" (прежнее название - "Якутия-Хабаровск-Владивосток") до Приморья, где в том числе наладят производство СПГ.

Ресурсной базой маршрута станет Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии. "Газпром" намерен начать добычу на месторождении в 2015 года, планируемый уровень добычи - 25 млрд куб. м газа в год.

Помимо газа с Чаяндинского месторождения, в газопровод "Сила Сибири" подадут газ с Ковыктинского месторождения, которое "Газпром" собирается ввести в строй до 2024 года.

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Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин находится в Китае с визитом. 20 мая т.г. стало известно, что «Газпрому» не удалось договориться с Китаем о поставках газа, и соответствующее соглашение не было подписано. На этом фоне акции российского монополиста заметно подешевели.

Переговоры России и Китая о поставках газа идут с 2004 года. Сначала обсуждались два маршрута - западный и восточный - с объемом поставок до 70 млрд куб. м в год. Однако в марте 2013 года стороны договорились только о восточном маршруте с поставками газа до 38 млрд куб. м в год.

Основным спорным моментом в переговорах была цена на газ и формула ее индексации.

Возможно, нежелание Миллера обнародовать цену на российский газ для Китая (после сегодняшнего подписания долгожданного договора) говорит от том, что "Газпром" был вынужден согласиться на не слишком выгодную для него цену, которая значительно ниже стоимости газа для Евросоюза и, тем более, Украины.