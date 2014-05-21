Россия может начать поставки газа в Китай через 4-6 лет

Об этом заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, сообщает РИА Новости.

"Газпром"и CNPC в среду подписали контракт о продаже российского газа Китаю в объеме 38 миллиардов кубометров в год с поставкой по восточному маршруту. Глава "Газпрома"Алексей Миллер сообщил, что общая стоимость контракта составляет 400 миллиардов долларов.

Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что общий объем инвестиций с российской стороны для реализации контракта составит 55 миллиардов долларов, с китайской стороны - порядка 22 миллиардов долларов. По его словам, стоимость газа привязана к цене на нефть и нефтепродукты.

А. Новак сообщил, что аванс за поставки газа в Китай опционально возможен в сумме до 25 миллиардов долларов, решение остается за китайской стороной.

Читайте такжедесятилетние переговоры России и Китая о поставках газа затягиваются