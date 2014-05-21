Достройка нефтепровода "Одесса-Броды" усложняется - польский премьер

Глава польского правительства Дональд Туск считает, что достроить украинский нефтепровод "Одесса-Броды" в Польше становится с каждым днем все сложнее в условиях нестабильной ситуации в Украине и отсутствия гарантий экономической выгодности этого проекта.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он заявил сегодня в эфире Польского радио.

"Сегодня нефтепровод, который бы соединял нефтяные месторождения Центральной Азии через Украину с Польшей и Европой, является политически интересным, но его реализация из-за того, что происходит на востоке Украины, становится сложнее, чем было раньше. Раньше его тоже было сложно реализовать из-за вопроса экономической выгоды", - сказал Туск.

Он назвал экономическую целесообразность необходимым условием для реализации этого проекта.

"Мы объясняем в Европе, что энергия - это не только бизнес (...). Но это не меняет факта, что в большей или меньшей степени энергия должна быть бизнесом, потому что никто не будет платить чрезмерные средства за нефть или электроэнергию", - отметил Туск.

Польский премьер также заявил, что Польша готова была бы построить польский участок нефтепровода, однако на сегодня нет гарантий, что будет достаточное количество нефти для успешной работы этого проекта.

"Понимая геополитическую важность этого проекта, мы все время будем считать, отвечает ли это финансовой логике. Вопрос: потечет ли по этому трубопроводу нефть, которая будет достаточно дешевой, чтобы ее купили?" - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года польская государственная нефтетранспортная компания PERN Przyjazn отказалась выделить средства на достройку нефтепровода "Одесса-Броды" до польской Адамовой Заставы, что привело к потере возможного дофинансирования этого проекта Европейским Союзом в размере около 120 миллионов евро.

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Компания объяснила свою позицию отсутствием гарантий прокачки достаточного количества нефти для экономической выгодности проекта.

Украина лоббирует проект Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), который планируется создать на базе нефтепровода "Одесса-Броды" путем продления его до Польши, с начала девяностых годов, но даже после построения украинского участка в 2001 году до сих пор не удалось его реализовать.