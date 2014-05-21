Россия не должна использовать газ как оружие против Украины - еврокомиссар

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер заявил, что Москва не должна использовать цену на газ как политическое оружие против Украины, и предупредил Киев, что монопольная энергетическая зависимость от российского газа делает Украину уязвимой и вынуждает платить более высокие цены.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Эттингер заявил, выступая на конференции "Европейская стратегия энергетической безопасности".

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"Мы видим на примере Украины, что если существует монополия, если существует один поставщик, существует один транзитный маршрут, то тогда и цена на газ выше. Если же рынки разнообразны, тогда можно иметь больший контроль над ценой на газ", - сказал Эттингер.

"Энергетика - не оружие, она не должна использоваться в политических целях. Не могут энергоносители или цена на газ использоваться в качестве средства политического давления на Украину, а также и на Молдову, Грузию или Азербайджан", - добавил комиссар ЕС.

По словам Эттингера, ЕС хочет выработать единую энергетическую стратегию и создать объединенный рынок газа в ЕС. При этом он отметил, что ЕС хочет иметь хорошие отношения в энергетической отрасли с Россией.

Он сказал, что раньше в ЕС запасы газа составляли 60 дней, но потом было решение Еврокомиссии сократить объемы запасов до 30 дней, но на фоне обострения газовых отношений между Украиной и Россией эти запасы в настоящее время опять увеличиваются до 60 дней.

"Для того чтобы не было с чьей-то стороны политики "разделяй и властвуй", мы в ЕС должны иметь стабильную энергетическую политику", - добавил Эттингер.