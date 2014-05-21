Энергозависимость от России ограничивает реакцию ЕС на агрессию Москвы - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что большая зависимость Евросоюза от российских энергоносителей очень ограничивает реагирование на агрессию Москвы в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Туск сказал в выступлении "Энергетический союз для Европы" на конференции относительно энергетической стратегии ЕС, в которой приняли участие президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.

"Кризис в Украине привел к тому, что мы активно начали говорить об энергетической зависимости... Эта зависимость от энергоносителей - это постоянный вызов... Энергетическая зависимость - это проблема для целого Европейского Союза, а также значительный экономический груз. Она ограничивает Европу в ее политических действиях", - сказал Туск.

"Наша возможность реагирования на агрессивную политику России в Украине очень ограничена из-за, собственно, этой сильной энергетической зависимости ЕС от России", - добавил польский премьер.

Как известно, Евросоюз внедрил вторую фазу санкций против России, которая предусматривает замораживание активов и запрещение на въезд (на этом этапе в списке 61 россиянин и крымчанин), но в ЕС звучат голоса против перехода к третьей - последней - фазе санкций. Эта фаза предусматривает широкие экономические санкции против России - в частности в энергетической отрасли.

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