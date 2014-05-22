Цены на нефть Brent остаются максимальными за 2,5 месяца

На мировых торгах в четверг, 22 мая, цены на нефть Brent держатся у 2,5-месячного максимума - выше отметки $110 за баррель на фоне значительного снижения запасов нефти в США и признаков ускорения роста производственной активности в Китае, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подешевели на $0,03, до $110,52 за баррель, достигнув в среду максимума 2,5 месяцев $110,73, а фьючерсы на WTI подешевели на $0,09 до $103,98.

Рост производственного сектора Китая в мае был максимальным за пять месяцев, свидетельствуют предварительные данные банка HSBC.

Как полагают аналитики, статданные из КНР - положительный фактор для нефтяных рынков, потому что неожиданно большой объем заказов означает повышение спроса на нефть. Вместе с комментариями ФРС это поддержит цены.

Из опубликованного в среду протокола апрельского совещания ФРС следует, что центробанк намерен продолжать поддержку американской экономики. На очереди в четверг производственные показатели Германии, Франции и еврозоны в целом и еженедельный отчет о числе обращений за пособием по безработице в США.

Запасы нефти в США снизились на 7,2 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации, при прогнозе роста на 0,8 миллиона баррелей.

Добыча нефти на крупных месторождениях в Ливии так и не возобновилась спустя 10 дней после того, как правительство договорилось с протестующими, захватившими контроль над нефтепроводами. Добыча в стране составляет 230.000 баррелей в сутки при потенциале добычи в 1,6 миллиона.