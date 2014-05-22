ЕС разработал план на случай остановки газоснабжения из России

В связи с газовым спором между Россией и Украиной Евросоюз намерен разработать комплекс мер, направленных на преодоление энергодефицита в случае остановки поставок российского газа, пишет DW.

Комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер заявил в среду, 21 мая, на международной конференции по энергетике в Брюсселе, что документ Еврокомиссии о безопасности энергоснабжения Евросоюза будет представлен "в течение одной или двух недель". По словам еврокомиссара, в разработанном плане будет содержаться информация "о диверсификации источников, маршрутах и поставщиках".

Читайте такжеЭнергозависимость от России ограничивает реакцию ЕС на агрессию Москвы - ТускПроект документа уже готов. В нем, в частности говорится, о необходимости пополнения хранилищ энергоносителей, разработки национальных планов действий в чрезвычайных ситуациях и обеспечения поставок газа членам ЕС на востоке Европы. Газоснабжение некоторых восточноевропейских стран, таких как Эстония и Болгария, на 100 процентов зависит от России. Польша обеспечивается российским газом на 60 процентов.

Читайте такжеТуск: события в Украине ускорят создание европейского энергосоюзаПремьер-министр Польши Дональд Туск представил на конференции в Брюсселе план так называемого "Энергетического союза", который предполагает избавиться от "газового рабства" путем строительства транснациональных газопроводов и хранилищ энергоносителей в Европе. Кроме того, польский политик предложил создать в Евросоюзе централизованную структуру по закупкам газа.