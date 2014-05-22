"Нафтогаз" предлогает Евросоюзу совместно модернизировать ГТС Украины
Глава компании Андрей Коболев подчеркнул настроенность украинской стороны на скорейшее решение проблемы поставок российского газа.
Председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предложил европейским компаниям принять участие в модернизации и совместной эксплуатации украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом сегодня сообщили в представительстве Украины при ЕС и Европейскому сообществу по атомной энергии, передает "Прайм".
В минувшую среду, 21 мая, глава компании принял участие в конференции высокого уровня в Брюсселе, посвященной Европейской стратегии по энергетической безопасности.
"Украинский представитель предложил европейским компаниям принять участие в совместной модернизации и эксплуатации газотранспортной системы Украины и отметил готовность украинской стороны оставаться надежным транзитером российского природного газа в государства-члены ЕС", - сказано в сообщении.
Коболев подчеркнул "настроенность украинской стороны к проведению конструктивных переговоров с целью скорейшего решения проблемы поставок и транзита российского природного газа".
"В рамках мероприятия Коболев провел многочисленные встречи с представителями ведущих европейских газовых компаний", - заявили в представительстве.
Как сообщал УНИАН, модернизация украинской Газотранспортной системы на первом этапе потребует интенсивных вложений инвестиций в объеме не менее 3-4 млрд долл., и вопрос об этом может быть поднят на четырехсторонней встрече министров энергетики России, Словакии, Украины и еврокомиссара ЕС в четверг в Братиславе, заявил журналистам перед заседанием правительства министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.
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