"Нафтогаз" предлогает Евросоюзу совместно модернизировать ГТС Украины

Председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предложил европейским компаниям принять участие в модернизации и совместной эксплуатации украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом сегодня сообщили в представительстве Украины при ЕС и Европейскому сообществу по атомной энергии, передает "Прайм".

В минувшую среду, 21 мая, глава компании принял участие в конференции высокого уровня в Брюсселе, посвященной Европейской стратегии по энергетической безопасности.

"Украинский представитель предложил европейским компаниям принять участие в совместной модернизации и эксплуатации газотранспортной системы Украины и отметил готовность украинской стороны оставаться надежным транзитером российского природного газа в государства-члены ЕС", - сказано в сообщении.

Коболев подчеркнул "настроенность украинской стороны к проведению конструктивных переговоров с целью скорейшего решения проблемы поставок и транзита российского природного газа".

"В рамках мероприятия Коболев провел многочисленные встречи с представителями ведущих европейских газовых компаний", - заявили в представительстве.

Как сообщал УНИАН, модернизация украинской Газотранспортной системы на первом этапе потребует интенсивных вложений инвестиций в объеме не менее 3-4 млрд долл., и вопрос об этом может быть поднят на четырехсторонней встрече министров энергетики России, Словакии, Украины и еврокомиссара ЕС в четверг в Братиславе, заявил журналистам перед заседанием правительства министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

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