Немцов: Россия получит от газовой сделки с Китаем $35 млрд убытков

Российский оппозиционный политик Борис Немцов считает, что поставки газа в Китай - это "сплошные убытки и грабеж России". Об этом он пишет в своем блоге на сайте радио "Эхо Москвы".

Немцов объясняет, используя исключительно открытые источники: "Продажа газа в год составит 38 млрд куб. м. Общая выручка за 30 лет - составит 400 млрд долларов. Отсюда нетрудно вычислить, что цена газа составит примерно 350,8 доллара за кубометр".

Он напоминает, что, по словам Путина, общий объем инвестиций с российской стороны составит 55 млрд долларов. Эти деньги необходимы для освоения якутских газовых месторождений и строительства газопровода "Сила Сибири".

"А теперь посчитаем: 55 млрд долларов "Газпром" должен занять на рынке, поскольку свободных средств у компании нет. Предположим, что "Газпром" занял их под щадящие 5 процентов годовых на 30 лет. Одних процентов "Газпром" заплатит на кругленькую сумму в 40 млрд долларов. А общий объем выплат по кредиту составит 95 млрд долларов. Оптимистично предположим, что прибыль "Газпрома" от продажи газа в Китай будет примерно равна прибыли, которую монополист получает сейчас, продавая газ в Европу и внутри России. А это 15 процентов от выручки. Имея в виду, что выручка за весь контракт составляет 400 миллиардов долларов, получим, что "Газпром" заработает 60 миллиардов. Таким образом, чистый убыток от "сделки века" составит 35 миллиардов долларов", - подчеркивает Немцов.

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Он прогнозирует, что вскоре "Газпром" будет освобожден от налогов, в том числе от экспортных пошлин. "Во-вторых, вскоре вы увидите главных бенефициаров сделки - Ротенберга и Манасира, вечных подрядчиков "Газпрома", зарабатывающих миллиарды на строительстве газопроводов в пять-семь раз дороже европейских. В-третьих, ждите повышения тарифов на газ внутри страны. Надо же "Газпрому" покрывать убытки от торговли с Китаем", - полагает оппозиционный политик.

Он также обращает внимание, что цену продажи газа почему-то не назвали, сославшись на коммерческую тайну. "Хотя какая уж там коммерческая тайна, если две государственные компании "Газпром" и CNPC в присутствии двух президентов договаривались друг с другом о продаже газа. Ну да Бог с ними. Они так же себя вели, когда подписывали 20-летний контракт на поставки 300 миллионов тонн российской нефти тому же Китаю. Там тоже "Роснефть" объявила цену поставок коммерческой тайной", - пишет Немцов.

Как сообщал УНИАН, Россия и Китай 21 мая 2014 года подписали договор о поставках газа на 30 лет, объем поставок составит до 38 млрд куб. м в год с возможным увеличением до 60 млрд куб. м в год.

Цена на газ представляет коммерческую тайну, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Возможно, нежелание Миллера обнародовать цену на российский газ для Китая (после подписания долгожданного договора) говорит от том, что "Газпром" был вынужден согласиться на не слишком выгодную для него цену, которая значительно ниже стоимости газа для Евросоюза и, тем более, для Украины.

Справка УНИАН. Переговоры России и Китая о поставках газа идут с 2004 года. Сначала обсуждались два маршрута - западный и восточный - с объемом поставок до 70 млрд куб. м в год. Однако в марте 2013 года стороны договорились только о восточном маршруте с поставками газа до 38 млрд куб. м в год.

Основным спорным моментом в переговорах была цена на газ и формула ее индексации.