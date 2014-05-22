ЕС в ближайшие месяцы проверит надежность «Газпрома»

Надежность российского газового холдинга «Газпром» как поставщика газа европейским потребителям будет проверена в ближайшие месяцы. Об этом заявил глава GDF Suez Жан-Франсуа Сирелли, передает «Газета.Ru».

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Читайте такжеРоссия не должна использовать газ как оружие против Украины - еврокомиссар«Надежность поставок будет проверяться в ближайшие месяцы. Надежность «Газпрома» также проверится в ближайшие месяцы», - заявил он.

Сирелли признал, что «газ, безусловно, является важным видом топлива и останется таковым в будущем». «Уголь сегодня также является претендентом на то, чтобы играть серьезную роль», — добавил он.