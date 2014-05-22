"Роснефть" и "Газпром" уже делят еще непроложенную трубу в Китай

Госгигант "Роснефть", добившийся от властей допуска к экспорту сжиженного газа (СПГ), продолжает наступление на "Газпром", которому принадлежит монополия на зарубежные поставки трубопроводного топлива, следует из презентации "Роснефти".

Копия документа, датированного 25 апреля, имеется в распоряжении Reuters.

Крупнейшая нефтекомпания страны, которую возглавляет соратник российского президента Игорь Сечин, настаивает на праве экспортировать природный газ, обещая взамен насытить азиатский рынок. Его покорение жизненно важно зависящей от экспорта углеводородов РФ после ссоры с Западом из-за Украины.

"Возможности "Газпрома" по экспорту газа в Китай ограничены 38 миллиардами кубометров в год", - посетовала "Роснефть" в своей презентации и вызвалась помочь.

"Для развития всего ресурсного потенциала Восточной Сибири и Дальнего Востока необходимо обеспечить независимым производителям возможность прямого экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в презентации, в которой нефтяной госгигант оценивает газовые запасы Восточной Сибири более чем в 7 триллионов кубометров.

В прошлом году оба крупных российских независимых производителя газа - "Роснефть" и "Новатэк", планирующие построить заводы по сжижению газа, добились от властей разрешения на экспорт СПГ, частично поправ экспортную монополию Газпрома.

Об амбициях "Роснефти" получить доступ к экспорту газа из России в Китай по проектируемому трубопроводу "Сила Сибири" источники в профильных российских ведомствах говорили Reuters еще в марте.

"Право экспорта независимых производителей газа на Востоке России может позволить экспортировать более 60 миллиардов кубометров в год уже к 2025 году", - говорится в презентации "Роснефти".

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Как сообщал УНИАН, Россия и Китай 21 мая 2014 года подписали договор о поставках газа на 30 лет, объем поставок составит до 38 млрд куб. м в год с возможным увеличением до 60 млрд куб. м в год.

Цена на газ представляет коммерческую тайну, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Возможно, нежелание Миллера обнародовать цену на российский газ для Китая (после подписания долгожданного договора) говорит от том, что "Газпром" был вынужден согласиться на не слишком выгодную для него цену, которая значительно ниже стоимости газа для Евросоюза и, тем более, для Украины.

В свою очередь, оппозиционный политик Борис Немцов считает, что Россия получит от газовой сделки с Китаем 35 млрд долларов убытков. Поставки газа в Китай - это "сплошные убытки и грабеж России", написал он в своем блоге.

Справка УНИАН. Переговоры России и Китая о поставках газа идут с 2004 года. Сначала обсуждались два маршрута - западный и восточный - с объемом поставок до 70 млрд куб. м в год. Однако в марте 2013 года стороны договорились только о восточном маршруте с поставками газа до 38 млрд куб. м в год.

Основным спорным моментом в переговорах была цена на газ и формула ее индексации.