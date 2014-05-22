Евросоюз согласен покупать газ на границе России и Украины

Европейский Союз не прочь покупать российский газ на границе России и Украины, а не на западной границе Украины с ЕС, как это происходит по существующей схеме.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом на брифинге в Еврокомиссии заявила Сабин Бергер – пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.

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"Изменение пункта поставки для газа на восточную Украину европейскими компаниями - это коммерческое дело. Потому это должны обсуждать сами компании. Но мы считаем, что это может быть, и должна быть возможность для реализации такой идеи", - сказала Бергер.

По нынешней схеме «Газпром» продает свой газ европейским компаниям на западной границе Украины, где он переходит в собственность европейских компаний-импортеров, и оплачивает Украине сбор за транзит газа через ее территорию. Киев настаивает, чтобы европейские компании покупали газ на восточной границе Украины и сами платили Украине транзитные средства.

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу в письме на имя президента России Владимира Путина на этой неделе отметил готовность ЕС предоставлять информацию об объемах газа, который пересекает западную границу Украины и ЕС. При этом он потребовал от Украины и России, чтобы и они предоставляли информацию об объемах газа, который пересекает российско-украинскую границу и транспортируется через украинскую территорию.

Ранее в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров со ссылкой на премьер-министра Украины Арсения Яценюка сообщили, что Украина предлагает Европе покупать природный газ на украинско-российской границе и подписать новые соответствующие договоры с компанией «Газпром».