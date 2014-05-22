Минэнерго: террористы захватили четыре шахты "Лисичанскугля"

Шахты им. Г. Капустина, им. Д. Мельникова, "Привольнянская" и "Новодружевская", входящие в государственное угледобывающее предприятие «Лисичанскуголь», приостановили свою работу из-за действий террористов.

«22 мая 2014 года вооруженной группой неизвестных лиц осуществлен захват действующих обособленных подразделений ОАО «Лисичанскуголь» («Шахта им. Д.Ф.Мельникова», «Шахта «Новодружевская», «Шахта «Привольнянская», «Шахта им. Г.Г. Капустина») в г. Лисичанск Луганской области», - говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, вследствие совершенного нападения шахты временно приостановили производственную деятельность.

«Террористы, угрожая оружием, требуют осуществить выдачу взрывчатых материалов. Их действия содержат все признаки тяжкого уголовного преступления», - подчеркивается в сообщении.

Министерство обратилось в Службу безопасности Украины.

Также в министерстве напомнили, что 19 мая 2014 года были осуществлены вооруженные нападения на шахту «Комсомолец» (г. Горловка, Донецкой области) и промышленную площадку шахты «Кондратовка» с целью демонтажа оборудования и вывоза его на металлолом.

Справка УНИАН. На протяжении двух месяцев на Востоке Украины при поддержке России орудуют боевики. Они ведут боевые действия с правоохранительными органами и вооруженными силами Украины, а также убивают и похищают людей. В регионе останавливает свою работу общественный транспорт и часть предприятий.

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При этом Министерство энергетики и угольной промышленности Украины информирует об обеспечении полного финансирования предприятий угольной отрасли.

В январе-апреле 2014 из госбюджета угольным предприятиям было перечислено 4,308 млрд грн. В мае текущего года запланировано 982,5 млн грн, из которых на сегодня направлено 594 млн грн.

