Россия ворует у Украины газ - Тымчук
03:28, 23 мая 2014Энергетика
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Российские оккупанты ежедневно воруют около 50 тысяч кубометров газа с месторождения на территории Херсонской области.
Россия ворует украинский газ - Тымчук / Фото УНИАН
Об этом сообщает Информационный координатор группы Сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Около 50 тысяч кубометров газа ежесуточно ворует российская оккупационная власть Крыма с месторождения в Херсонской области. Проще говоря, Путин, стырив Крым, к тому же, не стесняясь, тырит у Украины и газ", - написал Тымчук .
По его словам, российские военные установили блокпосты неподалеку от Арабатской стрелки и прикрывают кражу.
"Киев никак не реагирует - даже на словах. И это очень странно", - добавил Тымчук .
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