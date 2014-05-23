Россия ворует у Украины газ - Тымчук

03:28, 23 мая 2014
Энергетика
1

Российские оккупанты ежедневно воруют около 50 тысяч кубометров газа с месторождения на территории Херсонской области.

Россия ворует украинский газ - Тимчук

Об этом сообщает Информационный координатор группы Сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Около 50 тысяч кубометров газа ежесуточно ворует российская оккупационная власть Крыма с месторождения в Херсонской области. Проще говоря, Путин, стырив Крым, к тому же, не стесняясь, тырит у Украины и газ", - написал Тымчук .

По его словам, российские военные установили блокпосты неподалеку от Арабатской стрелки и прикрывают кражу.

"Киев никак не реагирует - даже на словах. И это очень странно", - добавил Тымчук .

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter