Цены на нефть растут на фоне ситуации в Украине и Ливии

На мировых торгах в пятницу, 23 мая, цены на нефть Brent держатся выше отметки $110 за баррель, рынок растет вторую неделю подряд на фоне ситуации в Украине и Ливии, а также улучшения экономической статистики Китая и США - крупнейших потребителей "черного золота", передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подорожали на $0,03, до $110,39 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,06, до $103,80.

Как полагают аналитики, Вrent преодолела предыдущий максимум $110,60, поэтому есть возможность дальнейшего роста на предстоящей неделе. Но рынок встретит сильное сопротивление у отметки $113 и должен начать снижаться.

Читайте такжеЦены на нефть Brent остаются максимальными за 2,5 месяцаПоддержку рынку дали сообщения об ускорении роста производства в США и Китае в мае.

Аналитики отмечают, что мировая экономика постепенно улучшается, но быстрого роста потребления нефти не будет.

Протестующие в Ливии заняли главный офис компании, управляющей нефтяным портом Брега - единственным из портов на востоке страны, который продолжал работу в ходе девятимесячного противостояния борющихся за власть группировок. В среду добыча нефти в стране составляла около 230.000 баррелей по сравнению с 1,4 миллиона баррелей в сутки в прошлом году.

Украинская армия продолжает нести потери в боях с пророссийскими сепаратистами, ситуация обострилась. К тому же, в воскресенье должны состояться президентские выборы.