"Газпром" уверяет, что Китай заплатит за газ $25 млрд аванса

"Газпром" предварительно согласовал с Китаем размер авансового платежа за газ в размере 25 миллиардов долларов, сообщил журналистам зампред правления компании Александр Медведев, передает РИА Новости.

"Аванс принципиально согласован – 25 миллиардов долларов", - заявил он на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

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Напомним, "Газпром" и китайская CNPC в среду подписали контракт на поставку в КНР 38 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение 30 лет. Общая стоимость поставок газа в Китай составит 400 миллиардов долларов. Цена газа привязана к стоимости нефти и нефтепродуктов, поставки могут начаться через 4-6 лет.

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