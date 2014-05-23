"Газпром" уверяет, что Китай заплатит за газ $25 млрд аванса
"Газпром" и китайская CNPC в среду подписали контракт на поставку в КНР 38 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение 30 лет.
"Газпром" предварительно согласовал с Китаем размер авансового платежа за газ в размере 25 миллиардов долларов, сообщил журналистам зампред правления компании Александр Медведев, передает РИА Новости.
"Аванс принципиально согласован – 25 миллиардов долларов", - заявил он на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
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Напомним, "Газпром" и китайская CNPC в среду подписали контракт на поставку в КНР 38 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение 30 лет. Общая стоимость поставок газа в Китай составит 400 миллиардов долларов. Цена газа привязана к стоимости нефти и нефтепродуктов, поставки могут начаться через 4-6 лет.
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