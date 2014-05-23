«Газпром» снизил цену на газ для итальянской ENI

«Газпром» скорректировал цену на газ для итальянского концерна ENI в ходе Петербургского экономического форума, передает «Газеты.Ru».

Соглашение подписано между «Газпром экспортом» и итальянской компанией, которая обратилась с просьбой о корректировке цены на газ в феврале 2013 года.

Читайте такжеЕС в ближайшие месяцы проверит надежность «Газпрома» Европейские покупатели российского газа согласно условиям долгосрочных контрактов раз в два года имеют право обращаться с просьбой о корректировке цены в зависимости от рыночных условий. Снижение стоимости для итальянской фирмы не превышает 10%.

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