Еврокомиссия подтвердила трехстороннюю встречу по газу 26 мая

Еврокомиссия подтвердила проведение трехсторонней встречи по газу в формате ЕС-Украина-Россия в понедельник, 26 мая, в Берлине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в пресс-релизе, распространенном Еврокомиссией.

Во встрече примут участие комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер, министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан и министр энергетики РФ Александр Новак.

"Цель трехсторонней встречи - убедиться, что поставки и транзит газа будут осуществляться. Обеспокоенность относительно непогашенной задолженности Украины и цены на газ при поставках в Украину будут обсуждаться с тем, чтобы найти решение этих вопросов до конца мая", - сообщает Еврокомиссия.

Ранее на этой неделе президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором отметил, что пока продолжаются трехсторонние переговоры, Россия не должна прекращать поставки газа Украине.

Первый раунд переговоров ЕС-Украина-Россия состоялся 2 мая в Варшаве, а после этого был еще один раунд на уровне технических экспертов.