Миллер пугает Европу пересмотром цены на газ

Заключенный Россией крупный газовый контракт с Китаем может повлиять на цены на газ в Европе, зависящей от поставок российских энергоресурсов, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу, сообщает Reuters.

После 10 лет переговоров Россия в среду подписала с Китаем 30-летний контракт на поставки газа, обещая субсидировать "взаимовыгодные условия". "Газпром" планирует продавать в Китай 38 миллиардов кубометров газа в год - почти четверть от нынешних российских поставок в ЕС и Турцию, но не называет цену.

В пятницу глава Минэнерго Александр Новак сказал, что цена близка к $350 за 1.000 кубометров, в то время как средняя цена для Европы составила в 2013 году $370-380. По оценкам аналитиков, сам контракт, заключенный на фоне охлаждения с главным потребителем российского газа Европой, вряд ли можно назвать сверхприбыльным для России.

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"Мы - Россия, "Газпром" - открыли для себя азиатский рынок газа... Цена контракта - $400 миллиардов. Можно предположить, что заключение этого контракта окажет влияние на цены на газ на европейском рынке... Со вчерашнего дня началась конкуренция за российские газовые ресурсы", - заявил Миллер.

Миллер не сказал, в какую сторону двинутся цены на российское топливо для Европы, страны которой в последние годы добились от российского концерна значительных скидок, а в последние месяцы оказались перед угрозой срыва российских поставок из-за политического конфликта между РФ и Украиной.

"Это бряцание оружием. По сути он пугает Европу появлением нового покупателя", - считает Виталий Крюков из аналитического агентства Small Letters.

Как сообщал УНИАН, Россия и Китай 21 мая 2014 года подписали договор о поставках газа на 30 лет, объем поставок составит до 38 млрд куб. м в год с возможным увеличением до 60 млрд куб. м в год.

Цена на газ представляет коммерческую тайну, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Возможно, нежелание Миллера обнародовать цену на российский газ для Китая (после подписания долгожданного договора) говорит от том, что "Газпром" был вынужден согласиться на не слишком выгодную для него цену, которая значительно ниже стоимости газа для Евросоюза и, тем более, для Украины.

В свою очередь, оппозиционный политик Борис Немцов считает, что Россия получит от газовой сделки с Китаем 35 млрд долларов убытков. Поставки газа в Китай - это "сплошные убытки и грабеж России", написал он в своем блоге.

Справка УНИАН. Переговоры России и Китая о поставках газа шли с 2004 года. Сначала обсуждались два маршрута - западный и восточный - с объемом поставок до 70 млрд куб. м в год. Однако в марте 2013 года стороны договорились только о восточном маршруте с поставками газа до 38 млрд куб. м в год.

Основным спорным моментом в переговорах была цена на газ и формула ее индексации.