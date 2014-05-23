Украина будет ежедневно сообщать об объемах транзита российского газа в ЕС

«Предоставление такой информации является очередным шагом по выполнению требований второго и третьего энергопакетов, внедрению стандартизированных европейских процедур работы операторов ГТС, что позволит улучшить качество взаимодействия ПАО «Укртрансгаз» с зарубежными и отечественными партнерами», - говорится в сообщении компании.

Транзитные потоки природного газа через территорию Украины осуществляются в страны западной Европы через газоизмерительные станции: «Ужгород» в направлении Словацкой республики, «Орловка» в направлении Румынии, «Берегово» в направлении Венгрии, «Дроздовичи» в направлении Республики Польша, «Теково» в направлении Румынии.

На сайте компании уже появились данные о транзите газа с 15 по 21 мая.

Как отметили в компании, публикация газового баланса формируется по закрытию «газовых суток», которые включают 24 часовой интервал времени и фиксируется в 9.00 (по киевскому времени).

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Как ранее сообщал УНИАН, в мае Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» присоединилась к системе отображения данных AGSI+ по стандартам ассоциации Европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE).

Кроме «Нафтогаза», информацию по объемам природного газа предоставляет 31 оператор подземных хранилищ газа из 15 стран-членов Европейского Союза.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций компании «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».