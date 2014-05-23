Газовый контракт с Китаем лишь подчеркивает слабость России - СМИ

Из-за соглашения о поставках газа в Китай Россия выглядит еще слабее. Кажется, ей больше нечего предложить, кроме своей сырья для более развитых игроков международной политики.

Как сообщает ТСН, об этом пишет обозреватель журнала Time Рана Форухар.

Прежде всего, согласно оценкам Capital Economics, контракт с Китаем не так уж и выгоден для России. Ежегодно Москва будет получать от Пекина лишь 13 миллиардов долларов, важнейшим рынком для российского газа и нефти останется Европа.

Во-вторых, не случайно, что Россия подписала эту сделку именно сейчас, когда ее отношения с Западом и соседней Украиной обострились.

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"Цена для Китая всего 350 долларов за тысячу кубометров. Кроме того, российская сторона берет на себя большую часть усилий для развития необходимой инфраструктуры. Китайцы пока обязались потратить всего 20 миллиардов долларов, но на проект нужно не менее 55 миллиардов", - говорится в статье.

Соглашение лишь усиливает имидж России как неразвитого экспортера природных ресурсов, делает вывод Рана Форухар.

Как сообщал УНИАН, Россия и Китай 21 мая 2014 года подписали договор о поставках газа на 30 лет, объем поставок составит до 38 млрд куб. м в год с возможным увеличением до 60 млрд куб. м в год.

Цена на газ представляет коммерческую тайну, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Возможно, нежелание Миллера обнародовать цену на российский газ для Китая (после подписания долгожданного договора) говорит от том, что "Газпром" был вынужден согласиться на не слишком выгодную для него цену, которая значительно ниже стоимости газа для Евросоюза и, тем более, для Украины.

В свою очередь, оппозиционный политик Борис Немцов считает, что Россия получит от газовой сделки с Китаем 35 млрд долларов убытков. Поставки газа в Китай - это "сплошные убытки и грабеж России", написал он в своем блоге.

Справка УНИАН. Переговоры России и Китая о поставках газа шли с 2004 года. Сначала обсуждались два маршрута - западный и восточный - с объемом поставок до 70 млрд куб. м в год. Однако в марте 2013 года стороны договорились только о восточном маршруте с поставками газа до 38 млрд куб. м в год.

Основным спорным моментом в переговорах была цена на газ и формула ее индексации.