Запасы газа в украинских хранилищах за неделю увеличились на 8,5%

Об этом свидетельствуют данные системы отображения информации ассоциации Европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE).

Как сообщал УНИАН, запасы газа в украинских подземных хранилищах за прошлую неделю увеличились на 8,1% - до 10,03 млрд кубометров с 9,275 млрд кубометров..

«Нафтогаз Украины» по итогам мая 2014 года планирует импортировать около 3,4 млрд кубометров природного газа из Российской Федерации.

По словам министра энергетики России Александра Новака, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" для гарантии безопасных поставок газа клиентам российского "Газпрома" в государствах Европейского Союза должна закачать в подземные хранилища к началу зимнего сезона 12 млрд кубометров газа стоимостью 4-5 млрд дол.

13 мая российский газовый гигант "Газпром" направил официальное сообщение НАК "Нафтогаз Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд дол., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн. кубометров в сутки.

По данным «Газпрома», задолженность «Нафтогаза Украины» за российский газ на 30 апреля составляла 3,492 млрд дол.

По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, наша страна не признает этого долга.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд дол. за поставки газа, которые осуществлялись до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневной срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 дол. за тыс. кубометров.

В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.