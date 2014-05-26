Путин готов строить "Южный поток" уже и в обход Евросоюза

Россия настроена реализовывать проекты "Северный поток" и "Южный поток", но, если Евросоюз будет препятствовать реализации последнего, РФ рассмотрит другие варианты прокладки газопровода — через страны, не входящие в ЕС, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

"Если у нас и дальше будут какие-то проблемы еще по "Южному потоку", — а Брюссель нам постоянно палки в колеса вставляет по этому проекту, — мы рассмотрим и другие варианты — через страны, которые не входят в Евросоюз. Просто Евросоюз получит еще одну транзитную страну. Зачем они это делают, эти брюссельцы, я не понимаю. Но мы настроены, если нам не помешают, реализовывать эти проекты — и "Южный поток, и "Северный", — сказал Путин на встрече с руководителями мировых информагентств.

Путин отметил, что власти Евросоюза не разрешают России полностью использовать мощности газопровода Opal, соединяющего "Северный поток" с существующими газотранспортными сетями. Россия и Германия пытаются добиться для Opal исключений из норм третьего энергопакета ЕС, который позволяет "Газпрому" заполнять трубу не более чем наполовину.

Читайте такжеУкраина готова встретиться с «Газпромом» как в суде, так и вне его - Яценюк"Только 50% дают мощности использовать. Почему? Чушь какая-то. Это бред. Мы вложили миллиарды долларов в строительство, подвели ресурсы к территории Германии, а по самой территории можем провести только 50%", — сказал Путин, отметив, что очень сложно работать в таких условиях. "Но мы будем продолжать усилия, будем продолжать договариваться с нашими партнерами", — сказал он.