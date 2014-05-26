Президентские выборы в Украине обвалили цены на нефть

На мировых торгах в понедельник, 26 мая, цены на нефть снижаются после президентских выборов в Украине, ослабивших беспокойство инвесторов, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent с поставкой в июле уже подешевели на $0,48, до $110,06 за баррель, а фьючерсы на WTI с поставкой в июле - на $0,31, до $104,04 за баррель.

На прошлой неделе Brent ненадолго поднялась выше уровня сопротивления $110,65, а WTI торгуется вблизи уровня сопротивления $105.

В США в понедельник отмечается День поминовения, который считается началом летнего сезона автопутешествий.

Как полагают аналитики, хотя спрос и повысится во время летнего сезона, запасы очень высоки, так же как объем добычи, поэтому рынки не должны испытать давление.

Читайте такжеДостройка нефтепровода "Одесса-Броды" усложняется - польский премьерНа прошлой неделе цена Brent поднялась до максимума 2,5 месяцев на фоне военного конфликта в Украине и сокращения добычи нефти в Ливии и Южном Судане.

В воскресенье в Украине состоялись внеочередные выборы президента. Лидирует - бизнесмен Петр Порошенко, с которыми Киев и Запад связывают надежды на урегулирование кризиса в стране.

Ливийские месторождения El Sharara и El Feel все еще простаивают через две недели после того, как правительство договорилось с повстанцами о возобновлении добычи на этих месторождениях.