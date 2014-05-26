Россия хочет вернуть иностранные компании на крымский шельф

Россия готова обсуждать условия работы на крымском шельфе с иностранными компаниями, заключавшими договоры с Украиной. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович, передают "Новости Крыма".

«Если компании готовы вести проекты в Черном море в той зоне, которая теперь является зоной российской юрисдикции, то мы готовы с ними это обсудить», - отметил он.

Однако инициатива таких переговоров должна исходить от самих компаний, полагает премьер. «Первый шаг должны выразить компании. Пока они воздерживаются и ждут урегулирования более крупных проблем», - отметил зампред правительства.

Читайте такжеГПУ заявляет, что Крым вскоре вернется в УкраинуПо мнению Дворковича, для продолжения работы над проектами на крымском шельфе иностранным компаниям не обязательно дожидаться, когда их страны признают присоединение Крыма к России: «Признание - это государственный вопрос, а не вопрос компании».

Налоговый режим для таких проектов планируется такой же, как и для российских разработок на шельфе Черного моря.

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