«Нафтогаз» готовится к встрече с «Газпромом» в суде

Кабинет министров поручил НАК «Нафтогаз Украины» привлечь юридических консультантов для защиты прав и интересов Украины во время урегулирования газового спора с российской компанией «Газпром».

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 7 мая 2014 года.

Согласно документу, для данного случая Кабмин вывел «Нафтогаз Украины» из-под действия постановления №899 от 3 октября 2012 года, согласно которому госкомпаниям запрещено расходовать средства на информационно-консультативные, аудиторские и консалтинговые услуги, не имея утвержденного годового финансового плана.

Как ранее сообщал УНИАН, 28 мая 2014 года истекает месячный срок предарбитражного процесса. Если Украина и Россия до этого времени не урегулируют газовые споры, то «Нафтогаз Украины» и «Газпром» вступят в затяжной судебный процесс в Стокгольмском арбитраже.

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По данным «Газпрома», задолженность Украины за российский газ на 30 апреля составляет 3,492 млрд долл. По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, Украина не признает данный долг.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.