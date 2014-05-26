Украина за выходные увеличила импорт газа из Венгрии на 30%

Украина с 24 мая увеличила суточные поставки природного газа из Венгрии по сравнению с предыдущим днем на 30% - до 4,757 млн кубометров с 3,689 млн кубометров, сообщает оператор венгерской газотранспортной системы FGSZ Ltd.

Согласно информации венгерского оператора, среднесуточные поставки газа с 1 по 19 мая составляли 22,5 тыс. кубометров, однако с 20 мая поставки увеличились до 2,5 млн кубометров, а 23 мая суточные поставки уже достигли 3,689 млн кубометров.

В то же время, данный объем пока не достигает максимальной технической возможности в 16 млн кубометров природного газа в сутки.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, 14 мая НАК подписал контракт с крупной европейской компанией, который позволит кардинально увеличить объемы реверса газа с территории Венгрии.

Глава «Нафтогаза» отказался сообщить название компании, ссылаясь на «коммерческую тайну».

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, Украина в 2014 году может импортировать по реверсной схеме из Европы около 6 млрд куб. м газа.