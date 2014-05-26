На мировом нефтяном рынке появился новый игрок – Курдистан

Нефть была поставлена в турецкий порт Джейхан, говорится в заявлении курдских властей, сообщает Вести.Экономика.

Центральное правительство Ирака заявило о том, что подало судебный иск против Турции и оператора трубопровода.

Отношения Багдада и Курдского регионального правительства (КРП) остаются довольно напряженными относительно того, кто может продавать нефть региона.

Аналитики говорят, что последняя разработка может способствовать обострению отношений между Багдадом и КРП, а также ухудшению связей между Ираком и Турцией.

Курдское правительство отмечает, что надеется достичь взаимопонимания с Багдадом, но отныне будет экспортировать нефть самостоятельно.

В заявлении КРП говорится, что более полумиллиона баррелей были загружены в Джейхане в ночь на четверг и отправлены в Европу.

Это станет первой продажей нефти, экспортируемой через нефтепровод, построенный в Курдистане.

Более того, руководство региона добавило, что прибыль будет рассматриваться как часть бюджета Курдистана.