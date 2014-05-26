Россия не исключает предоставление Украине скидки на газ. Такое заявление сделал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью немецкой газете Handelsblatt в понедельник, 26 мая, передает ИТАР-ТАСС.

Новак отметил, что Москва хочет увидеть готовность Киева оплатить старые долги за газ, только в этом случае будет рассматриваться возможность о предоставлении скидок в будущем .

"Россия заинтересована в том, чтобы Украина оставалась платежеспособной, в том числе и для того, чтобы она могла компенсировать задолженность за газ, - сказал он. - Мы хотим, чтобы Украина вернула те долги, которые она не отрицает. Это более $2,2 млрд за поставки в первом квартале, которые были осуществлены еще по старой низкой цене. Если Киев продемонстрирует готовность к этому, то и мы, со своей стороны, проявим волю говорить о скидках. Это стало бы нашим вкладом в экономическое оздоровление Украины".

Министр напомнил, что до 1 апреля 1 тыс. куб. м газа для Украины стоила $268, и это именно та цена, "которую Киев требует от "Газпрома" сегодня". "Если они не платят даже по этой цене, то у нас нет гарантий, что будут поступать деньги за будущие поставки", - указал министр

Также министр отметил, что Россия намерена "сохранить все контракты с европейскими партнерами" и "не намерена уходить с европейского рынка", однако и страны ЕС, со своей стороны, не смогли бы обойтись без российского газа.

Глава Минэнерго прокомментировал желание ЕС диверсифицировать импорт энергоносителей и снизить зависимость от России в этой сфере: "Такие заявления мы слышим уже годами. Однако на ближайшее будущее (у Европы) нет никакой перспективы обойтись без российского газа", - отметил министр. По его словам, не помогут преодолеть эту зависимость и поставки сланцевого газа из США. "К такой конкуренции мы относимся со спокойствием", - заявил Новак.

Комментируя газовую сделку с Китаем, он указал: "Никакого принципа "или-или". У нас достаточные запасы для того, чтобы поставлять такое количество, на которое будет спрос, и в Европу и в Азию.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» готовится к встрече с «Газпромом» в суде. Если компании до 28 мая не урегулируют газовые споры, то они вступят в затяжной судебный процесс в Стокгольмском арбитраже.

