Москва передала управление недрами Крыма негегитимной "власти" полуострова

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Я подписал распоряжение правительства, которым утверждается соглашение между Агентством по недропользованию и Советом министров Республики Крым», — заявил Медведев. По его мнению, передача управления недрами сделает управление госфондом на территории полуострова «более эффективным», передает «Газета.Ru». Читайте такжеРоссия хочет вернуть иностранные компании на крымский шельф

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