В Берлине завершился второй раунд газовых переговоров Украина-ЕС-Россия

В Берлине сегодня, 26 мая, состоялась трехсторонняя встреча Украина-Европейский Союз-Россия " по вопросам поставок российского газа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

«Во время встречи был обсужден ряд вопросов относительно усиления энергетической безопасности Украины и решения спорных вопросов относительно цены на российский газ», - говорится в сообщении.

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Сегодня во время брифинга директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис сказал, что задачей второго раунда переговоров по газу между Россией, Украиной и Европейским Союзом является поиск компромиссных решений проблемы определения приемлемой цены на российский газ для Украины с точки зрения общепринятой рыночной практики газоснабжения в Европе.

При этом он отметил, что ЕС будет представлен комиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером, украинская сторона - министром энергетики и угольной промышленности Юрием Проданом и представителями национальной акционерной компании "Нафтогаз", а Россия - министром энергетики Александром Новаком и представителями газового монополиста компании "Газпром".

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"Заданием берлинского раунда будет поиск компромиссных решений проблемы определения приемлемой цены на российский газ для Украины с точки зрения общепринятой рыночной практики газоснабжения в Европе, побуждение российской стороны к переговорам и к отказу от практики навязывания своим торговым партнерам политически мотивированных цен на газ", - сказал Перебийнис.

Он добавил, что целью встречи будет попытка построить прозрачные, равноправные и недискриминационные условия сотрудничества с учетом европейских норм и стандартов в этой сфере.

Как сообщал УНИАН, первый раунд переговоров ЕС - Украина - Россия состоялся 2 мая в Варшаве. После этого был еще один раунд на уровне технических экспертов.

