Активисты Greenpeace заблокировали буровую платформу «Газпрома» в Голландии

Активисты организации Greenpeace заблокировали в голландском порту Ижмуйден буровую платформу Saturn, зафрахтованную «Газпромом», передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение пресс-службы организации.

«Водолазы сковали цепями опоры платформы, лишив ее возможности передвигаться. Также они развернули на ней баннер с призывом «Спасите Арктику». Сегодня платформу планировалось отбуксировать в порт Роттердам, чтобы погрузить ее на судно и транспортировать к месту бурения — месторождению «Газпрома» «Долгинское» в Печорском море», — заявили в организации.

Читайте также«Газпром» начал добычу нефти в АрктикеПо словам руководителя энергетической программы «Гринпис России» Владимира Чупрова, компания «Газпром» начала освоение арктического шельфа с «многочисленных нарушений законодательства».

«Газпром» фактически отказывается вести диалог с общественными организациями, предпочитая игнорировать экологические риски», — заявил Чупров.

В сентябре 2013 активисты Greenpeace попытались взобраться на платформу «Газпрома» на месторождении «Приразломное». В результате судно активистов было арестовано, а против самих экологов возбудили уголовное дело.