Миллер: переговоры с Украиной о цене на газ возможны только после оплаты долга

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявляет, что «окно для переговоров» по цене на газ для Украины откроется только после погашения накопившегося долга, возможно снижение цены за счет отмены экспортной пошлины, как это было согласно Харьковскому соглашению.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24» в Берлине, где прошла трехсторонняя министерская встреча по газовым вопросам между Россией, Украиной и Евросоюзом.

«Мы будем действовать строго в соответствии с контрактом, хотя, без сомнения, начало погашения долга Украины за наш газ открывает окно переговоров, в том числе речь шла о том, что мы тогда сможем приступить к обсуждению вопроса по цене», - сказал Миллер.

«Украинская сторона согласилась взять в проработку, если можно так сказать, для согласования с руководством Украины вопрос о том, что до пятницы включительно на этой неделе будет заплачено 2 миллиарда долларов за поставку российского газа. Ну это хотя бы что-то плюс 500 миллионов украинская сторона, без споров о цене, заплатит в счет майской поставки до 7 июня», - добавил он.

Миллер отметил, что если Украина не погасит долги, «Газпром» перейдет на предоплату.

«Украина должна в соответствии с заранее выставленным счетом оплатить полностью поставки газа за июнь. Срок оплаты 2 июня включительно, если Украина не заплатит по счетам в июне, то с 10 утра 3 июня в Украину будет поставляться газа столько, сколько Украина закупила», – сказал он.

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Кроме этого, Миллер сообщил, что «Газпром» в ходе встречи заявил, что единственным механизмом, который может обсуждаться – это «механизм корректировки цены, который был ранее – в счет экспортной таможенной пошлины» (эта скидка действовала по Харьковскому соглашению - УНИАН).

По его словам, в случае урегулирования вопроса цены на российский газ будет поставлен вопрос погашения всей задолженности.

Как сообщал УНИАН, 13 мая российский газовый гигант "Газпром" направил официальное уведомление НАК "Нафтогаз Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки.

По данным «Газпрома», задолженность «Нафтогаза Украины» за российский газ на 30 апреля составляла 3,492 млрд долл.

По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, наша страна не признает этот долг.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.