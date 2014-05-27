Цены на нефть продолжают расти на фоне ситуации в Украине и Ливии

На мировых торгах во вторник, 27 мая, цены на нефть продолжили рост на фоне ситуации в Украине и Ливии, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,31, до $110,63 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,06, до $104,41 за баррель.

Из-за геополитических рисков цена Brent выросла более чем на 6% с отмеченного в начале апреля минимального с начала года уровня $103,95.

Читайте такжеЕС разработал новую стратегию сокращения энергозависимости от РоссииПо мнению аналитиков, ждать активизации рынка нефти придется недолго, потому что сегодня вечером выйдут данные, которые позволят оценить спрос в крупнейшем в мире потребителе нефти - США.

Среди макроэкономической статистики, которую сегодня опубликуют США, отчеты о заказах на товары длительного пользования и потребительском доверии и индекс производственной активности Федерального резервного банка Далласа. До выхода этой информации оба эталона будут торговаться в диапазоне плюс-минус 50 центов от текущих уровней, считают аналитики.

Вновь избранный президент Украины Петр Порошенко отверг возможность переговоров с "террористами" на востоке страны, и армия нанесла воздушный удар по пророссийским сепаратистам, захватившим аэропорт в Донецке.

Лидер протестующих, захвативших нефтяные порты в Ливии, заявил, что не признает новое правительство и что достигнутое ранее соглашение о возобновлении работы портов может быть аннулировано.

Читайте такжеНа мировом нефтяном рынке появился новый игрок – КурдистанПоддержку рынку нефти дают ожидания смягчения политики Европейского центрального банка на совещании на будущей неделе. По словам пяти источников, центробанк может снизить процентные ставки, впервые понизить депозитную ставку ниже нуля и принять целевые меры для стимулирования малых и средних предприятий.