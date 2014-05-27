Литва вскоре перестанет зависеть от "Газпрома"

Президент Литвы Даля Грибаускайте, вновь избранная главой государства 25 мая, намерена продолжать курс страны на укрепление безопасности, в том числе энергетической, пишет DW.

Российский "Газпром" пока является практически единственным поставщиком голубого топлива в Литву. В 2012 году страна купила у него 3,3 миллиарда кубометров газа, в 2013 году - 2,7 миллиарда.

Читайте такжеРоссия не исключает предоставление Украине скидки на газМонопольное положение позволяло концерну влиять на ценообразование. В результате Литве российский газ обходился дороже, чем другим странам ЕС. За тысячу кубометров она платила до 500 долларов, Германия, например, в пределах 380 долларов.

На все попытки властей Литвы добиться снижения цены на газ руководство российского концерна еще недавно реагировало с холодным равнодушием. Разницу в цене объясняли тем, что Германия как крупный потребитель, заключивший долгосрочные контракты, может получить более выгодную цену, нежели балтийская республика. Такое объяснение Вильнюс не устроило, и он приступил к действиям.

Читайте такжеМиллер пугает Европу пересмотром цены на газ"За последние четыре года мы переплатили "Газпрому" почти миллиард долларов," - напомнил в конце прошлого года премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс. Компенсации за переплату от российского монополиста Вильнюс добивается в Стокгольмском арбитражном суде.

Литва выполнила требование Третьего энергетического пакета ЕС о либерализации газового рынка. Противником этого документа является "Газпром". Газотранспортная компания Lietuvos dujos, более чем на треть принадлежавшая российскому концерну, была реорганизована. Функции по транспортировке газа получила Amber Grid. К тому же "Газпрому" приходится продавать правительству акции местных энергетических компаний.

Кроме того, газовые компании Литвы и Норвегии договорились об основных положениях поставок норвежского сжиженного газа. Вильнюс планирует таким образом снизить зависимость от российских ресурсов.

Энергетической независимости от России Литва намерена добиться за счет реализации нескольких крупных проектов. "Приоритет для нас сегодня - терминал по приему сжиженного газа в Клайпеде, строительство новой атомной электростанции (вместо закрытой в 2009 году согласно обязательствам перед ЕС Игналинской АЭС, построенной еще в советское время - Ред.) и смычки энергосистемы Литвы с Польшей и Швецией", - заявляет литовский министр энергетики Ярослав Неверович.

Стоимость терминала по приему и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде оценивается в 700 миллионов евро. Ожидается, что он вступит в эксплуатацию в конце 2014 года. Мощностей терминала хватит для того, чтобы полностью заменить поставки российского голубого топлива.

Читайте такжеЕС разработал новую стратегию сокращения энергозависимости от РоссииПроблема, однако, заключается в том, что в зависимости от спроса на рынке сжиженный газ может обходиться Литве дороже на сто и больше долларов за тысячу кубометров, чем трубопроводный. Кроме того, Вильнюс связан договорными обязательствами перед "Газпромом".

Тем не менее ожидаемое введение в эксплуатацию терминала по приему СПГ стало хорошим козырем для Литвы. В середине мая премьер-министр Буткявичус сообщил, что в результате переговоров между Lietuvos dujos и "Газпромом" цены на российский газ с 1 июля будут снижены на 20 процентов.

А вот два других проекта по обеспечению энергетической безопасности пока есть только на бумаге. Под давлением депутатов сейма, беспокоящихся об экологии, американскому концерну Chevron пришлось отказаться от поисков и добычи сланцевого газа в Литве. Нет прогресса и в реализации плана строительства атомной электростанции стоимостью в 5 миллиардов евро. Литве не по силам в одиночку осилить этот проект, а потому участвовать в нем пригласили Латвию, Польшу и Эстонию совместно с американско-японским консорциумом Hitachi-GE Nuclear Energy.