РФ может снизить цену на газ для Украины при оплате $2 млрд до 29 мая - еврокомиссар

Российская Федерация может начать переговоры о снижении цены на газ для Украины со второго квартала текущего года в случае погашения украинской стороной части ее газового долга в размере 2 млрд долл. до конца четверга, 29 мая.

Об этом сообщает польское агентство РАР со ссылкой на комиссара по вопросам энергетики Европейской комиссии Гюнтера Эттингера, который 26 мая принимал участие во втором раунде трехсторонних газовых переговоров с министрами энергетики Украины и России.

Эттингер сказал, что в случае поступления денег на счет "Газпрома", Россия может начать переговоры с Украиной о цене на газ уже на следующий день.

Обсуждаемый компромисс также предусматривает оплату еще 500 млн долл. Украиной 7 июня.

Еврокомиссар отметил, что представители украинских и российских властей должны проинформировать о том, согласны ли они на такой вариант до вечера среды, 28 мая (в этот день истекает срок, когда Украина может разрешить спор с Россией без рассмотрения дела Международным судом - УНИАН).

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что стороны пока не пришли к компромиссу и предложенный вариант еще будет обсуждаться.

"У нас есть время, чтобы подумать до среды вечера", - сказал он.

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Продан отметил, что Украина готова погасить долг и заплатить за газ "по рыночной цене", подчеркнув, что в другом случает власти намерены добиваться ее снижения через суд.

Глава энергетического ведомства России Александр Новак подтвердил прогресс в переговорах и возможность компромиссного решения, заявив, что Украина не оплатила уже 10 млрд кубометров газа.

Эттингер высказал надежду, что сторонам удастся найти компромиссное решение, которое бы гарантировало безопасность газовых поставок в Евросоюз через Украину после 1 июня.

РАР сообщает, что Россия не поддержала два ранее предложенные Украиной варианты по разрешению газового спора.

Как сообщал УНИАН, первые трехсторонние переговоры по разрешению газового конфликта Украины состоялись 2 мая в Варшаве, и сторонам удалось договориться только о стабильности поставок до июня текущего года и продолжить консультации.

Украина требует от россиян снизить цену поставляемого газа до 268,5 долл. с 485 долл., (цена со второго квартала текущего года). В этом месяце "Газпром" впервые в истории перевел Украину на предоплату в газовых поставках, заявив о возможности прекращения поставок с 2 июня, если украинская сторона не оплатит выставленный ей счет на почти 1,7 млрд долл.

Евросоюз, который покупает у России около четверти необходимого ему газа, обеспокоен возможными перебоями в поставках из-за того, что половина российского топлива поставляется в Европу через Украину.