Яценюк дал "Газпрому" два дня на снижение цены на газ

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, если до 29 мая между НАК «Нафтогаз Украины» и российской компанией «Газпром» не будут подписаны договоры о снижении цены на природный газ для Украины, то компании встретятся в Стокгольмском арбитраже, передает корреспондент УНИАН.

«29 числа подходит к концу срок доарбитражного урегулирования спора между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и российским газовым монополистом «Газпромом». Россия не сделала ни одного шага для урегулирования этого спора, времени не осталось.

«Если до 29 числа между НАК «Нафтогазом» и «Газпромом» не будут подписано соответствующего соглашения, которое б отвечало тем предарбитражным требованиям, которые Украина отправила почти месяца назад, то это означает, что мы будем встречаться с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже», - сказал Яценюк.

Яценюк отметил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной.

«Мы готовы заплатить за купленный газ. Святое дело - платить по своим обязательствам. Но должны быть подписаны документы, чтобы заплатить обязательство», - подчеркнул премьер-министр Украины.

Яценюк также отметил, что сейчас Украина хочет услышать ответ от России, в том числе, и по вопросу возвращения Украине 2,2 млрд кубометров газа, которые Россия украла через «Черноморнефтегаз» на территории Автономной республики Крым. «А это ни много ни мало, в ценах российского «Газпрома», миллиард долларов. Я уже не говорю о сотнях миллиардов долларов, которые Россия украла у украинских граждан из-за аннексии Крыма», - сказал глава правительства.

Яценюк также напомнил, что Украина уже не раз предлагала американским и европейским партнерам в рамках работы Европейской энергетической хартии «по-новому построить энергетический рынок Европы».

«Речь идет о том, чтобы российский газ продавался не на границе Украины и ЕС, а на границе России и Украины. Это означает, что украинская газотранспортная система должна быть использована всеми сторонами, и модернизироваться, и эксплуатироваться нашими европейскими партнерами и партнерами из США, - сказал глава правительства. – Наши газовые хранилища должны быть наполнены газом, и этот газ должен принадлежать нашим украинским, европейским партнерам, американским компаниям. Если хочет заходить Россия – пожалуйста. Мы всем дадим доступ, так как этого требует международное законодательство».

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Кроме этого, присутствующий на заседании правительства министр финансов Александр Шлапак сказал, что на сегодняшний день есть необходимая сумма для того, чтобы погасить газовые долги перед «Газпромом», но пока не понятна цена на российский газ.

«Накоплена необходимая сумма для того, чтобы произвести расчет с российскими партнерами, но ясности на сегодняшний день пока нет, какая цена будет газа. А поэтому посчитать достаточность денег для того, чтобы сбалансировать и подстраховать НАК «Нафтогаз Украины» не представляется возможным», - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

«Нафтогаз» уже начал предарбитражную процедуру подачи иска к «Газпрому» о пересмотре цены на газ. У сторон до 28 мая 2014 года есть время достичь мирового соглашения.