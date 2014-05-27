«Нафтогаз» не видит прогресса в переговорах с «Газпромом»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» констатирует отсутствие реального прогресса в переговорах с российским монополистом «Газпромом» относительно пересмотра цены на газ, который используется в качестве рычага политического давления Кремля на Украину.

«Российская сторона продолжает занимать неконструктивную позицию и требует безусловного погашения всех выставленных счетов, включая и спорные суммы», - говорится в сообщении «Нафтогаза» по итогам завершившегося 26 мая очередного раунда трехсторонних переговоров в составе Украина – Россия – ЕС по вопросам поставок российского газа в Украину.

«Украинская сторона еще раз озвучила необходимость пакетного соглашения, которое будет регламентировать погашение выставленных счетов, с одной стороны, и условия дальнейших поставок газа в Украину, включая вопрос временной цены газа до завершения спора путем переговоров или арбитражного урегулирования, с другой», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, российская сторона также не согласилась с предложением Еврокомиссии по урегулированию ситуации.

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НАК "Нафтогаз Украины" в очередной раз подтвердила свою готовность погасить неоплаченные счета при условии достижения цивилизованного компромисса, который будет гарантировать бесперебойность поставок газа в Украину.

«В связи с тем, что сегодняшние переговоры не дали результата, ожидается, что следующий раунд трехсторонних переговоров будет проведен до конца текущей недели», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 мая российский газовый гигант "Газпром" направил официальное уведомление НАК "Нафтогаз Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки.

По данным «Газпрома», задолженность «Нафтогаза Украины» за российский газ на 30 апреля составляла 3,492 млрд долл.

По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, наша страна не признает этот долг.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.