Россия хочет избежать встречи с Украиной в суде

Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что можно договориться с Украиной по цене на газ без Стокгольмского арбитража.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24» в Берлине, где прошла трехсторонняя министерская встреча по газовым вопросам между Россией, Украиной и Евросоюзом.

«Действительно, украинская сторона постоянно заявляет, что она 28 мая подаст в Стокгольмский суд. Мы считаем, что это их право, есть такая возможность в соответствии с международным правом. Если говорить по сути, как было бы целесообразно поступить в рамках консультаций, которое происходят… По сути, если мы договоримся о цене, после того как поступит частичная оплата тех счетов, которые были ранее выставлены, мы считаем, что тогда никакие суды не нужны. Если же украинская сторона и после договоренностей по скидке будет подавать в Стокгольмский суд, то это, на наш взгляд, абсолютно неприемлемо, тогда никакие договоренности достигнуты быть не могут», - сказал Новак.

Читайте такжеРФ может снизить цену на газ для Украины при оплате $2 млрд до 29 мая - еврокомиссарОн отметил, что переговоры были очень напряженными и, несмотря на сложность, есть прогресс, который заключается в том, что предложения российской стороны услышаны и поддержаны Еврокомиссией.

«Комиссия понимает, что для того, чтобы двигаться дальше нужно, чтобы украинская сторона как минимум начала платить и обеспечила хотя бы минимальный платеж», - сказал он.

Новак сообщил, что РФ предложила оплатить около 50% задолженности для того, чтобы двигаться дальше по предложениям, которые есть у украинской стороны, в частности по согласованию скидок на газ.

«Фактически, для нас это базовое условие. Мы предложили заплатить задолженность в размере 2 млрд долл. Это часть задолженности, накопленной с ноября по апрель включительно. Общая задолженность - 3,5 млрд долл.», - сказал Новак.

Он подчеркнул, что 7 июня наступает срок оплаты за газ в мае и из 1,3 млрд долл. Россия предложила оплатить 500 млн. долл.

«Самое главное, чтобы началось движение. Как только эти средства поступят – мы предложили платеж сделать до четверга этой недели для того, чтобы в пятницу приступить к вопросу по дальнейшим скидкам по ценам и в дальнейшем договорится об оплате оставшейся задолженности - остальных 50% для того, чтобы обеспечь полное выполнение контракта», - сказал он.

Читайте также«Нафтогаз» готовится к встрече с «Газпромом» в судеНовак сообщил, что по итогам переговоров в Берлине украинская сторона взяла паузу до среды, чтобы провести консультации и получить необходимый мандат от правительства.

Как передавал УНИАН, 27 мая премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил: если до 29 мая между НАК «Нафтогаз Украины» и российской компанией «Газпром» не будут подписаны договоры о снижении цены на природный газ для Украины, то компании встретятся в Стокгольмском арбитраже.

«Мы готовы платить по своим обязательствам, это святое дело, но должно быть подписано какое-то соглашение», - подчеркнул премьер-министр Украины.

Кроме этого, присутствующий на заседании правительства министр финансов Александр Шлапак сказал, что на сегодняшний день есть необходимая сумма для того, чтобы погасить газовые долги перед «Газпромом», но пока не понятна цена на российский газ.

Напомним, 13 мая "Газпром" направил официальное уведомление НАК "Нафтогаз Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки.

По данным «Газпрома», задолженность «Нафтогаза Украины» за российский газ на 30 апреля составляла 3,492 млрд долл.

По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, наша страна не признает этот долг.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения