В Словакии начали принимать заявки от желающих поставлять газ в Украину

Оператор газотранспортной системы Словакии Eustream, в соответствии с ранее подписанным соглашением с компанией «Укртрансгаз», начал процедуру Open Season, в ходе которой будет принимать заявки на использование линии «Вояны-Ужгород», говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, все зарегистрированные компании-участники газового рынка, заинтересованные в поставках природного газа в Украину, должны до 23 июня подать заявки на использование линии газопровода.

Как ранее сообщал УНИАН, словацкий оператор газотранспортной системы компания Eustream рассчитывает начать в августе 2014 года реальные реверсные поставки газа в Украину.

28 апреля Украина и Словакия подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере организации реверсных поставок газа. По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, ежегодный объем поставок может составить порядка 8 млрд кубометров, с дальнейшей возможностью увеличения.

Справка УНИАН. Украина, пытающаяся избежать топливной зависимости от России, на протяжении последних двух лет не могла договориться со Словакией о поставках газа с ее территории.

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По мнению украинской стороны, главной причиной торможения переговорного процесса является российский газовый монополист - «Газпром», так как он контролирует через свою «дочку» «Газпром экспорт» газоизмерительный пункт на границе Украина-Словакия в Капушанах. Украина пока не достигла договоренностей с «Газпромом» по ряду газовых вопросов, в том числе и в отношении Словакии.