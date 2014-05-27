Чернобыльская АЭС хочет перейти под управление Министерства энергетики

Об этом говорится в протоколе собрания общественного совета Чернобыльской АЭС со ссылкой на доклад генерального директора станции Игоря Грамоткина.

Согласно документу, процесс перехода предприятия официально инициирован руководством Чернобыльской АЭС и находится на рассмотрении Кабинета министров Украины.

По мнению самого Грамоткина, общая политика Минэнергоугля в отношении «Энергоатома» и Чернобыльской АЭС укрепит взаимосвязи между предприятиями атомной отрасли, приведет к экономии государственных ресурсов, повышению качества управления.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в текущем году направит на мероприятия по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему 745,271 млн грн.

Справка УНИАН. Президентом Украины, Кабинетом министров и Верховной Радой после остановки последнего энергоблока Чернобыльской АЭС в 2000 году было принято решение о выведении станции из состава Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» и создании на ее базе государственного специализированного предприятия для снятия с эксплуатации атомных блоков. Третий энергоблок Чернобыльской АЭС был остановлен 15 декабря 2000 года. На момент закрытия на Чернобыльской АЭС работало 9051 человек.

