Защищать интересы "Нафтогаза" в спорах с «Газпромом» будет норвежская компания

НАК «Нафтогаз Украины» привлекает норвежскую юридическую компанию Wikborg, Rein & Co для защиты своих интересов во время урегулирования споров с российским газовым монополистом компанией «Газпром».

Как говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки», «Нафтогаз» заплатит за услуги норвежской компании 1,3 млн евро. Контракт заключается до конца 2014 года.

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Как ранее сообщал УНИАН, 13 мая российский газовый гигант "Газпром" направил официальное уведомление НАК "Нафтогаз Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки.

По данным «Газпрома», задолженность «Нафтогаза Украины» за российский газ на 30 апреля составляла 3,492 млрд долл.

По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, наша страна не признает этот долг.

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Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

28 мая 2014 года истекает месячный срок предарбитражного процесса. Если Украина и Россия до этого времени не урегулируют газовые споры, то «Нафтогаз Украины» и «Газпром» вступят в затяжной судебный процесс в Стокгольмском арбитраже.

