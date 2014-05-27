Украине лучше подать в суд на Газпром, чем соглашаться на его условия - польский эксперт

Правительству Украины лучше инициировать судебное разбирательство по спору с российским «Газпромом» о цене на газ, чем соглашаться на последнее предложение России, которая заявила о готовности начать переговоры о скидках для украинцев в случае оплаты 2 млрд долл. газового долга до ближайшей пятницы.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал эксперт по энергетическим вопросам Томаш Хмаль из польского Института Собеского.

"Спешить в таких делах не стоит, это слишком серьезные и сложные дела, чтобы ставить их на острие ножа и говорить, чтобы (оплатить счет) до конца четверга. Каждый строк можно перенести, главное, чтобы это делалось в разумных рамках", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что не видит никаких рациональных причин, почему Украина должна оплатить этот счет до конца текущего месяца, а не до средины июня или даже конца будущего месяца.

По его словам, эти строки должны быть предметом переговоров.

Хмаль подчеркнул, что Украине, которая 28 мая может инициировать судебное разбирательство в Стокгольмском арбитражном суде, стоит воспользоваться этой возможностью, поскольку это усилит ее позицию в переговорах с "Газпромом".

"Переговорная позиция существенно ухудшится, если нарушить сроки и не подать вовремя в суд и только после этого вести переговоры. Это слабая позиция. Лучше подать в суд и потом вести переговоры", - сказал он.

При этом аналитик отметил, что начало судебного разбирательства никоим образом не закрывает путь к переговорам сторон, напомнив, что таким путем, в частности, пошел польский нефтегазовый монополист PGNIG, которому удалось добиться снижения цены российского газа.

"В суд в любом случае стоит подавать и в то же самое время вести переговоры. Документы из суда можно отозвать в любой момент", - сказал он.

Хмаль назвал высокими шансы того, что суд станет на сторону украинцев.

"Думаю, что есть много аргументов, также как было в случае с Польшей. Аргументы, которые может использовать Украина, это то, что Россия могла в первом квартале продавать газ по 268,5 долл. за тысячу кубометров, есть ряд аргументов о том, что цены на топливо в Европе снижаются за счет падения спроса, а также что они больше так не связанны з ценами на нефть, как ранее", - сказал он.

Эксперт высказал мнение, что скорее всего Украина сможет, как и Польша, в течение нескольких месяцев после подачи в суд договориться с Россией о цене газа, и отзовет свой иск.

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Как сообщал УНИАН, евро комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер после последних трехсторонних газовых переговоров с участием министров энергетики Украины и России заявил о возможном компромиссном решении конфликта, которое состоит в том, что Украина к пятнице оплачивает 2 млрд газового долга в обмен на готовность «Газпрома» начать переговоры о снижении цены российского топлива. Кроме того, Украина должна была бы заплатить еще 500 млн долл. 7 июня.

Еврокомиссия ожидает ответа от украинских и российских властей на это предложение до вечера среды.

Представители Украины заявили, что готовы перечислить эти средства, если получат письменное подтверждение от россиян об их готовности снизить цену на поставляемое топливо до 268,5 долл.

Министр энергетики России заявлял после переговоров, что Украина может получить скидку в виде отмены введенной с началом апреля экспортной пошлины, что удешевит газ для украинцев до около 385 с 485 долл. - цена которую установил "Газпром" для Украины со второго квартала т.г.