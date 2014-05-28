Еврокомиссия настаивает на пересмотре соглашений по "Южному потоку"

Еврокомиссия примет меры в отношении "Южного потока", чтобы добиться выполнения всех европейских норм, заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, передает ПРАЙМ.

Читайте такжеЯценюк дал "Газпрому" два дня на снижение цены на газОтвечая на вопрос журналистов о завершении тендера в Болгарии на строительство газопровода "Южный поток" Баррозу сказал: "В вопросе энергобезопасности Евросоюз должен действительно говорить единым голосом. Я говорил об этом, и все лидеры ЕС, включая премьера Болгарии с этим согласились. Отдельные положения (межправительственных соглашений РФ со странами ЕС) не соответствуют европейским нормам и Еврокомиссия будет принимать меры, чтобы добиться их соблюдения".

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